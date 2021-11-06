Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву, чтобы «предупредить» Кремль о недопустимости действий против Украины, а также узнать намерения России. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, президент США Джо Байден отправил Бернса в Россию, чтобы предупредить, что США «внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной». После визита в РФ Берн также связался с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью «умерить напряженность» между Москвой и Киевом.

В Киев же тоже отправили высокопоставленного чиновника Госдепартамента, чтобы поддержать усилия главы ЦРУ. При этом советник Зеленского отметил, что напряженность между Москвой и Киевом возросла из-за энергетического кризиса на Украине (aif. ru)

.