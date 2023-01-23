Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) обнародовало результаты исследований причин гибели каспийских тюленей.

Как сообщили в АПБА, в прибрежных зонах Баку и Сумгайыта, Хызинского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов были организованы мониторинги с участием специалистов министерств сельского хозяйства и экологии и природных ресурсов, а также Института продбезопасности Азербайджана для изучения причин гибели тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря.

Образцы патологического материала, собранные из останков тюленей, были изучены в лаборатории Института продбезопасности Азербайджана, возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено.

По информации, распространенной Росприроднадзором, предположительно причиной гибели нерп являют выбросы природного газа, вызвавшие гипоксию у тюленей.

Данный вопрос был обсужден в рабочем порядке с профильными специалистами Республики Дагестан, поддержавших эту версию. Исследователи факультета географии Московского государственного университета также предположили, что причиной гибели тюленей является отравление метаном, образовавшимся в результате сейсмической активности. Официального заявления о причинах гибели тюленей по итогам лабораторных исследований, проведенных в соседней стране, пока не сделано.