Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Украине возобновится, как ожидается, в среду, до конца недели ее участники проголосуют за резолюцию по гуманитарной ситуации.

Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник во всемирной организации.

Информацию подтвердила в понедельник официальный представитель председателя 76-й сессии ГА ООН Полина Кубияк.

«11-я экстренная специальная сессия Генеральной ассамблеи состоится в среду, 23 марта», — говорится в распространенном Кубияк сообщении. Начало сессии запланировано на 10:00 по местному времени (18:00 по Баку).

Специальная сессия Генассамблеи может возобновляться неограниченное количество раз по мере необходимости. Ранее в понедельник проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине был уже внесен на Генеральную Ассамблею, в связи с чем возобновление спецсессии планировалось на вторник, 22 марта, но из-за организационных вопросов было решено сделать это на день позже, пояснили ТАСС источники во всемирной организации.