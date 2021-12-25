Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как зимой восполнить дефицит витамина D в организме.

По словам специалиста, витамин D является многофакторным гормоном, который вырабатывается под действием солнечного света. Между тем, нередко людям не хватает этого витамина, особенно в зимнее время.

В этой связи следует употреблять продукты, богатые витамином D, например, рыбий жир или печень трески, хотя их, по словам Гинзбурга, мало кто ест.

В то же время жирная морская рыба типа скумбрии — более популярный продукт. Есть ее следует 3-4 раза в неделю, отметил врач.

Диетолог добавил, что частью этой группы продуктов также является рыбья икра.

Специалист напомнил, что витамин D не только защищает от остеопороза, но и является прекрасной защитой головного мозга от возрастных изменений, помогает сердечно-сосудистой системе, обеспечивая профилактику инфарктов и инсультов, защищает иммунную систему. (nation-news.ru)