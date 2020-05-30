Назван размер предлагаемых штрафов за нарушение требований использования медмасок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии. На заседании комитета Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) по правовой политике и государственному строительству, прошедшем в режиме онлайн, были обсуждены изменения в статьи Кодекса об административных проступках, касающиеся нарушений требований использования медмасок.

Об этом АПА сообщил член парламентского комитета Кямал Джафаров.

Поправки рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании ММ.

Согласно изменениям, за нарушение требований, установленных соответствующим органом Исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за не предотвращение должностными лицами нарушений этих требований физические лица будут оштрафованы на 50 манатов, должностные — на 100 манатов, юридические лица — на 200 манатов.

За повторное нарушение физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные — на 200 манатов, юридические лица — на 400 манатов.