«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» — 39,4 млн кубометров на 22 апреля.

Как передает #, об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 39,4 млн кубометров на 22 апреля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал он журналистам.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 млн кубометров в сутки.