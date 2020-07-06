Назван лучший хоррор-фильм десятилетия

Фильм ужасов «Прочь» стал лидером рейтинга лучших фильмов ужасов десятилетия, составленного каналом «Настоящее страшное телевидение».

Дебютная лента американского комика Джордана Пила, сообщает FilmPro, обогнала «Реинкарнацию» Ари Астера и экранизацию книги «Оно» Андреса Мускетти, занявших второе и третье место.

На четвертом месте оказалась «Ведьма» Роберта Эггерса, на пятом «Заклятие» Джеймса Вана, на шестом — «Бабадук» Дженнифер Кент. Это единственный фильм женщины-режиссера в рейтинге.

Также в топ вошли «Хижина в лесу» Дрю Годдара и Джосса Уидона, «Маяк» Роберта Эггерса, «Поезд в Пусан» Ен Сан Хо и «Тихое место» Джона Красински.(Газета.Ru)