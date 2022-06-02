Новым директором British Council в Азербайджане назначена Наргиз Гаджиева, сообщает #.

Наргиз Гаджиева начала работать в British Council в 2014 году и в течение девяти лет занималась созданием взаимовыгодного партнерства между основными и авторитетными азербайджанскими и британскими организациями.

В результате, нашими образовательными возможностями в онлайн- и офлайн-формате и культурными обменами воспользовались тысячи руководящих работников, учащихся, преподавателей, будущих предпринимателей и других заинтересованных лиц.

Наргиз обладает 15-тилетним опытом руководящей работы в образовательных организациях. Она работала в пяти международных организациях на различных управленческих должностях, руководила командами сотрудников и занималась поддержкой образовательных реформ в Азербайджане.

Наргиз рада приступить к обязанностям Директора British Council в Азербайджане и продолжить поддержку государства в проведении приоритетных реформ, которую British Council оказывает в течение последних 29 лет вместе с посольством Великобритании.

Наргиз – первый Директор — азербайджанка, назначенный British Council для руководства командой сотрудников в Азербайджане.

British Council — международная британская организация, призванная развивать культурные связи и возможности в сфере образования.

«В этом году Великобритания и Азербайджан отмечают 30-тилетие установления дипломатических отношений, и я очень рада возможности возглавить команду сотрудников British Council и тем самым, внести свой вклад в укрепление и углубление этих особых отношений с помощью ключевых участников процесса в Великобритании», — заявила Наргиз Гаджиева.