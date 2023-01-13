Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов.

Об этом говорится в отчете офиса Директора национальной разведки (ODNI) страны.

Отмечается, что число упоминания стало увеличиваться, в том числе, за счет лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.

В дополнение к 144 сообщениям о неопознанных небесных аномалиях, охваченных отчетом ODNI в рамках предварительной оценки, было 247 новых сообщений и еще 119, которые были обнаружены или о них стало известно после периода предварительной оценки. Это суммарно составило 510 случаев по состоянию на 30 августа 2022 года, — говорится в отчете.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ведомстве серьезно относятся к к сообщениям и изучают каждое.

По данным ODNI, большинство новых случаев появления НЛО зафиксированы пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями появления.