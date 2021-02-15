НАТО ждет от своих членов повышения оборонных расходов

НАТО ждет от всех стран альянса выполнения обязательств по увеличению военных расходов как минимум до 2% ВВП к 2024 году, несмотря на пандемию. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса 17-18 февраля.

«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса, а также воздушное патрулирование, развертывание морских сил и ведение учений, — заявил он. — Трата больших средств вместе на оборону, позволит нам продемонстрировать силу нашей приверженности пятой статье [Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны альянса] и нашему обещанию защищать друг друга», — сказал Столтенберг. (ТАСС)