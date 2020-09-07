НАТО проводит под Тбилиси учения

Вооруженные силы Грузии и нескольких стран НАТО в понедельник, 7 сентября, начали учения в окрестностях Тбилиси. В маневрах под названием «Благородный партнер» (Noble Partner) на военной базе «Вазиани» и тренировочном лагере «Норио» участвуют около 2800 военнослужащих из США, Франции, Великобритании и Польши. Учения продлятся до 18 сентября.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал маневры «гарантией мира» в стране. Учения «не направлены против кого-либо», подчеркнул он на церемонии открытия.

Североатлантический альянс еще в 2008 году заявил, что Грузия станет его участником. Однако формальный процесс вступления еще не начался. По словам грузинского премьера Гахарии, маневры являются «важнейшей частью» усилий страны по присоединению к НАТО. Грузия уже участвовала в международных миротворческих миссиях в Косово, Ираке и Центрально-Африканской республике, а также в миссии Североатлантического альянса в Афганистане. (DW)