Североатлантический альянс считает Россию «самой значительной и прямой» угрозой своей безопасности. Москва исключена из числа партнеров организации в соответствии со стратегической концепцией, принятой на саммите НАТО в Мадриде в среду.

Кроме того, блок намеревается противодействовать Китаю, расширять партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на постсоветском пространстве, а также усиливать собственную обороноспособность. Расширение альянса названо «историческим успехом».

Россия как угроза

НАТО признает РФ самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

Организация больше не хочет рассматривать Россию как партнера, но готова сохранять каналы связи. Также НАТО заявляет, что не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для нее самой.

Изменение отношений между НАТО и РФ зависит от Москвы, считают в альянсе.

НАТО значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне альянса в ответ на действия России.

Противодействие Китаю

Укрепление связей России и Китая альянс считает противоречащим ценностям НАТО.

По мнению альянса, Китай пытается подорвать устоявшийся миропорядок, контролируя мировую логистику и экономику.

Альянс планирует укреплять сотрудничество с партнерами в регионе Индийского и Тихого океанов.

Усиление блока

Расширение НАТО стало историческим успехом альянса, укрепив его и обеспечив «безопасность миллионов жителей Европы».

НАТО будет укреплять координацию и сотрудничество с ООН и ЕС, а также с другими организациями. Альянс продолжит работу по сокращению стратегических рисков, укреплению доверия и предсказуемости путем диалога.

В НАТО намерены «значительно укрепить» силы для сдерживания РФ и обороны. Страны альянса договорились расширять свои военные бюджеты до объема свыше 2% ВВП.

Альянс видит высшей гарантией своей безопасности стратегические ядерные силы, в особенности США. Стратегия ядерного сдерживания НАТО также зависит от передового развертывания ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклада заинтересованных союзников.

НАТО привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, который служит главным препятствием на пути распространения этих вооружений.

Альянс планирует развивать передовые технологии, в том числе военного применения искусственного интеллекта. Технологическое развитие стратегических конкурентов НАТО может подорвать безопасность альянса, сказано в концепции.

Блок не исключает возможности нападения на своих членов извне.

НАТО считает, что в настоящее время имеет место эрозия международной архитектуры контроля над вооружениями, негативным образом влияющая на стратегическую стабильность.

Решения о приеме новых членов в НАТО могут принимать только сами члены альянса, третьи стороны голоса не имеют, сказано в документе.

Западные Балканы и регион Черного моря имеют стратегическое значение для НАТО, и альянс впредь будет поддерживать евроатлантические устремления заинтересованных стран в этих регионах.

Блок считает важным привлекать к усилиям Европейского союза в оборонной сфере в том числе и страны, не входящие в состав ЕС.

НАТО признает, что неустойчивость и нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке напрямую сказываются на безопасности стран — членов и их партнеров.

Страны НАТО создали механизм быстрого реагирования на киберугрозы.

В НАТО считают, что проблема изменения климата оказывает серьезное влияние на обороноспособность стран-участниц альянса и представляет собой «мультипликатор угроз и кризисов».

Страны альянса допускают коллективный ответ на враждебные действия в космосе и киберпространстве.

Североатлантический альянс установил новые базовые требования для сдерживания и обороны в целях укрепления потенциала. Страны — члены блока «развернут на восточном фланге дополнительные мощные силы высокой боеготовности», которые будут «укрупнены до уровня бригад на основе существующих боевых групп».

Страны НАТО обязались «усовершенствовать учения по коллективной обороне, чтобы быть готовыми к операциям высокой интенсивности и способными оказать поддержку странам-членам в краткие сроки».

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