Североатлантический альянс считает Россию «самой значительной и прямой» угрозой своей безопасности. Москва исключена из числа партнеров организации в соответствии со стратегической концепцией, принятой на саммите НАТО в Мадриде в среду.
Кроме того, блок намеревается противодействовать Китаю, расширять партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на постсоветском пространстве, а также усиливать собственную обороноспособность. Расширение альянса названо «историческим успехом».
Россия как угроза
- НАТО признает РФ самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.
- Организация больше не хочет рассматривать Россию как партнера, но готова сохранять каналы связи. Также НАТО заявляет, что не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для нее самой.
- Изменение отношений между НАТО и РФ зависит от Москвы, считают в альянсе.
- НАТО значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне альянса в ответ на действия России.
Противодействие Китаю
- Укрепление связей России и Китая альянс считает противоречащим ценностям НАТО.
- По мнению альянса, Китай пытается подорвать устоявшийся миропорядок, контролируя мировую логистику и экономику.
- Альянс планирует укреплять сотрудничество с партнерами в регионе Индийского и Тихого океанов.
Усиление блока
- Расширение НАТО стало историческим успехом альянса, укрепив его и обеспечив «безопасность миллионов жителей Европы».
- НАТО будет укреплять координацию и сотрудничество с ООН и ЕС, а также с другими организациями. Альянс продолжит работу по сокращению стратегических рисков, укреплению доверия и предсказуемости путем диалога.
- В НАТО намерены «значительно укрепить» силы для сдерживания РФ и обороны. Страны альянса договорились расширять свои военные бюджеты до объема свыше 2% ВВП.
- Альянс видит высшей гарантией своей безопасности стратегические ядерные силы, в особенности США. Стратегия ядерного сдерживания НАТО также зависит от передового развертывания ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклада заинтересованных союзников.
- НАТО привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, который служит главным препятствием на пути распространения этих вооружений.
- Альянс планирует развивать передовые технологии, в том числе военного применения искусственного интеллекта. Технологическое развитие стратегических конкурентов НАТО может подорвать безопасность альянса, сказано в концепции.
- Блок не исключает возможности нападения на своих членов извне.
- НАТО считает, что в настоящее время имеет место эрозия международной архитектуры контроля над вооружениями, негативным образом влияющая на стратегическую стабильность.
- Решения о приеме новых членов в НАТО могут принимать только сами члены альянса, третьи стороны голоса не имеют, сказано в документе.
- Западные Балканы и регион Черного моря имеют стратегическое значение для НАТО, и альянс впредь будет поддерживать евроатлантические устремления заинтересованных стран в этих регионах.
- Блок считает важным привлекать к усилиям Европейского союза в оборонной сфере в том числе и страны, не входящие в состав ЕС.
- НАТО признает, что неустойчивость и нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке напрямую сказываются на безопасности стран — членов и их партнеров.
- Страны НАТО создали механизм быстрого реагирования на киберугрозы.
- В НАТО считают, что проблема изменения климата оказывает серьезное влияние на обороноспособность стран-участниц альянса и представляет собой «мультипликатор угроз и кризисов».
- Страны альянса допускают коллективный ответ на враждебные действия в космосе и киберпространстве.
- Североатлантический альянс установил новые базовые требования для сдерживания и обороны в целях укрепления потенциала. Страны — члены блока «развернут на восточном фланге дополнительные мощные силы высокой боеготовности», которые будут «укрупнены до уровня бригад на основе существующих боевых групп».
- Страны НАТО обязались «усовершенствовать учения по коллективной обороне, чтобы быть готовыми к операциям высокой интенсивности и способными оказать поддержку странам-членам в краткие сроки».
Связи с Украиной
- Блок продолжит укреплять партнерские связи со стремящимися в альянс Украиной и Грузией.
- Лидеры стран НАТО приняли программу усиленной помощи Украине. Военная и финансовая помощь будет поставлять Киеву столько, сколько потребуется.
- Страны НАТО поддержат восстановление Украины после завершения боевых действий.
- Участники саммита НАТО возложили на Россию полную ответственность за события на Украине и потребовали от нее прекратить специальную военную операцию.
- Лидеры стран НАТО считают, что Украина имеет полное право на самооборону и самостоятельно может выбирать, каким способом обеспечивать свою безопасность.