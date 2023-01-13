НАТО планирует перебросить авиасистемы AWACS из Германии в Румынию для наблюдения за «военной активностью» России. Об этом говорится на сайте альянса.

Согласно сообщению альянса, системы должны быть доставлены в Румынию 17 января.

«НАТО направит разведывательные самолеты бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) в Бухарест, Румыния. Самолет должен прибыть 17 января 2023 г. и будет поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и следить за военной активностью России», — говорится в сообщении.