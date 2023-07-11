«Поддержка Ираном агрессивной войны России против Украины влияет на евроатлантическую безопасность».

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в коммюнике, принятом главами государств и правительств стран-членов НАТО в рамках Вильнюсского саммита Альянса.

«Мы призываем Иран прекратить военную поддержку России, особенно поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используются для атак на критически важные объекты инфраструктуры и приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Мы выражаем серьезную обеспокоенность злонамеренными действиями Ирана на союзной территории. Мы также призываем Иран воздержаться от деструктивных действий, а также захвата судов в открытых водах и играть конструктивную роль в обеспечении региональной стабильности и мира», — говорится в коммюнике.