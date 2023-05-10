Военное командование НАТО не считает Китай военной угрозой для альянса и потому не занимается разработкой планов на случай конфликта, заявил в среду председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Мы квалифицируем Китай не как угрозу, а как вызов (…). И мы не разрабатываем военных планов, имеющих отношение к Китаю», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Бауэр пояснил, что в альянсе угрозой считают Россию и международный терроризм. Поэтому военное командование разрабатывает планы именно на случай противостояния с РФ и с террористами.

По его словам, в НАТО также определяются действия по противостоянию международным террористическим группировкам.

Бауэр добавил, что такая позиция альянса не означает, что командование ВС отдельных стран-членов не занимается стратегическим планированием на случай вооруженного конфликта с КНР.