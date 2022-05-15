Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Североатлантического альянса намерены нарастить военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность Швеции и Финляндии до момента вступления этих государств в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем изучать возможность предоставления гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе. Конечно, все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией», — заявил Столтенберг.

По его словам, альянс планирует быстро найти компромисс с Турцией по вопросу о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, а также ускорить ратификацию документов о приеме этих государств.