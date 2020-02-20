National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество

Авторы статьи напоминают, что в разгар холодной войны американская субмарина типа «Огайо» была способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за полчаса». Другой грозной субмариной издание называет американскую перспективную АПЛ типа «Коламбия», строительство которой должно начаться в 2020 году.