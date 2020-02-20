National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество

Уничтожить человечество или приблизить его к концу света могут пять типов атомных подводных лодок, существующих или проектируемых в настоящее время, их список приводит издание The National Interest.
Авторы статьи напоминают, что в разгар холодной войны американская субмарина типа «Огайо» была способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за полчаса». Другой грозной субмариной издание называет американскую перспективную АПЛ типа «Коламбия», строительство которой должно начаться в 2020 году.
Также издание упоминает «самую тихую российскую подлодку с баллистическими ракетами» — АПЛ проекта 955А «Борей-А» с ракетами Р-30 «Булава» на борту, российскую субмарину проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенную баллистическими ракетами «Синева» и подводную лодку проекта 885М «Ясень» с крылатыми ракетами ЗМ-14 комплекса «Калибр».(РИА Новости)