Население готово платить налог муниципалитетам, но за что? – Работают раз в 10 лет…

Так уж повелось, что наш народ склонен все дублировать. У нас дублируются названия партий, у нас есть Минздрав, и есть фактически дублирующий его функции TƏBİB, у нас есть Исполнительная власть района, города, есть и муниципалитеты, функции которых, как вы поняли уважаемые читатели, тоже дублируются. Список можно продолжить, но суть от этого не меняется. Например, отсутствие четкого разделения функций ИВ и муниципалитетов приводит к дополнительным бюрократическим трудностям для населения. Иначе говоря, если из-за какой-то проблемы человек, вне зависимости от того, будет ли она решена или нет, сначала жаловался в одну структуру – ИВ. Теперь этот же человек вынужден стучаться в двери обеих структур, так как непонятно, кто же несет ответственность. Для полной ясности картины попытаемся объяснить проблему на конкретном примере.

Недавно в # обратился житель Баку, проживающий на улице Заида Халилова в Ясамальском районе. Он отметил, что обнаружил у себя перед дверьми «черную метку» от муниципалитета: мол, если вы не заплатите налог на имущество, то муниципалитет Ясамальского района подаст на вас в суд и пр. Заявитель, как добросовестный налогоплательщик, не стал дожидаться суда – оплатил налог и за 2020, и за 2021 годы. Но когда в очередной раз попал в яму, при попытке припарковать машину у себя во дворе, его осенило: «От наших налогов получают зарплату и сотрудники ИВ Ясамала, и сотрудники муниципалитета. Так почему никто из этих «слуг народа», которых мы кормим, не занимается благоустройством нашего двора? За что мы им платим?»

Действительно, люди платят налог и хотят иметь благоустроенный двор, как «в лучших домах Лондона». Имеем право знать, куда наши деньги тратит муниципалитет? К слову, по поводу ухабов и колдобин в этом дворе: вопрос «был в центре внимания» всех глав ИВ Ясамала за последние 7-8 лет, но воз и ныне там. И с грунтовыми водами, которыми наполняется подвал здания на улице Заида Халилова 59, и которые откачиваются за деньги тех же жильцов два раза в год, аналогичная ситуация. Жильцы этого дома чувствуют близость комаров больше, чем близость чиновников. Они кормят и чиновников, и комаров: одних налогами, других кровью, хотя различные варианты ответа здесь допустимы…

Отметим, что муниципалитеты имеют вполне законное основание требовать у жильцов налог на имущество. Согласно закону «О статусе муниципалитетов», обязанностью муниципальных органов является решение в пределах полномочий вопросов местного значения и не входящие в систему государственных органов (http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2667).

Как заявил в беседе с # заведующий налоговым отделом Ясамальского района Рашид Мурадов, согласно статье 196 Налогового кодекса Азербайджана, выплата налога за имущество является долгом каждого гражданина.

«А что до обращения жителей дома 59 по улице Захида Халилова, то хочу напомнить, что в 2012 году мы провели большие работы по благоустройству во дворе этого дома. И все эти работы были проведены за счет налога на имущество», — праздно отчитался нам Рашид Мурадов.

Мы не знаем, по какому принципу работают муниципалитеты, тем более, что жильцы этой улицы утверждают, что главу муниципалитета в глаза не видели, и даже не знают, кто он. Но, одно ясно, видимо, сотрудники этого образования забыли, что их туда выбирают на определенное время, чтобы до следующих выборов население оценило их работу и решило голосовать за них еще раз или нет. Но так как, у нас муниципалитеты фактически являются вынужденным придатком ИВ, избрание которых не всегда зависит от голосов жильцов, то и «работают» они соответственно. Иначе, Рашид Мурадов не заявлял с гордостью, что они провели здесь работы почти 10 лет назад…

Интересно, а сотрудники муниципалитета в курсе, сколько раз после 2012 года состоялись выборы? Если учесть, что выборы у нас проводятся каждые 5 лет и последний раз население, якобы, выбрало членов муниципалитета в 2019 году, получается, что последние два состава Ясамальского муниципалитета вообще ничего не сделали для жильцов дома на улице Заида Халилова 59. Хорошая арифметика. Это вам не налоги собирать с предупреждением. Люди готовы платить налоги, но и те структуры, которые кормятся за их счет, тоже должны пошевелиться. Понятно, что выборы 2024 года пока не проблема для муниципалитетов, вопрос этот решают в высоких кабинетах ИВ. Но также будет не всегда. Свой хлеб нужно отрабатывать честно. Иначе в один день по АзТВ мы услышим указ об увольнении и привлечении к ответственности какого-то чиновника, который ни разу не побывал во дворах, за благоустройство которых был в ответе…