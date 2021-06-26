Нарушивший российскую границу вблизи побережья Крыма британский эсминец Defender зашел в порт грузинского города Батуми, где местные жители встретили его музыкой и танцами на пирсе. Видеозапись публикует Telegram-канал «РЕН ТВ I Новости».

На опубликованных кадрах видно, как около десятка артистов исполняют грузинские национальные танцы под музыкальный аккомпанемент. Экипаж аплодирует им с борта военного судна.

Посольство Великобритании в Тбилиси в свою очередь пояснило, что корабль зашел в территориальные воды Грузии для обеспечения безопасности союзников в Черном море. «Мы рады принять один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании в Батуми HMS Defender», — говорится на странице дипмиссии в Facebook.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Москва считает инцидент провокацией, в то время как Лондон настаивает на том, что эсминец совершал мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в Британии опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы (lenta. ru)