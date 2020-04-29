Наполовину беременные

Армянские СМИ взялись опровергнуть, казалось бы, очевидную истину — невозможно быть наполовину беременным. Они, естественно, никогда не напишут о том, что Азербайджан ставят в пример, оценивая действия руководства страны по борьбе с коронавирусом. Хотя на сей счет есть и высокая оценка со стороны руководства ВОЗ, и куча статей в российских, украинских и иных европейских СМИ. Ну не с руки армянским СМИ писать о том, что очевидно для всех. Особенно, на фоне своего полнейшего провала в борьбе с коронавирусом.

Надо же будет признать, что в десятимиллионном Азербайджане, по состоянию на среду, 1717 заразившихся и 22 умерших от COVID-19, тогда как в трехмиллионной Армении заразившихся 1867 человек, а умерших 30. То есть, с очевидными фактами СМИ соседней страны работать не желают. Они предпочитают рисовать перед общественностью своей страны не картину Азербайджана, а карикатуру на нашу страну, сделанную, образно говоря, не имеющим талантов художника, да и вообще пьяным держателем кисти и красок.

Понятно, что это самообман. Очевидно, что это примитивный подход. Очевидно, что выбравшие этот путь выглядят «наполовину беременными». Но, их это вовсе не беспокоит. Как не беспокоятся о своей репутации женщины с заниженной социальной ответственностью, что работают на придорожной трассе. Им главное клиента по-быстрому обслужить и денег получить. Ну а когда им кто-то из знающих природу этих заработков попытается что-то сказать в упрек, они всегда отвечают одинаково: «Это не мы продажные, это мир такой».

Аналогичным является жизненное кредо представителей армянских СМИ. Отвергая или игнорируя положительные факты о ситуации в Азербайджане, они оперируют примитивными фантазиями и примитивной ложью, которую с пеной у рта тиражируют абсолютные маргиналы, засевшие в разных странах мира и стремящиеся получить статус политэмигрантов. Мотивы маргиналов понять можно. Их уровень образованности, знаний и воспитания не позволяет рассчитывать на хоть какой-то карьерный успех на Родине. То ли дело – статус политэмигранта! Он дает возможность жить в европейской стране, путешествовать по лучшим городам Старого Света, расходуя средства, которые им выделяют именно как «жертвам политических репрессий». Ну и, попутно, можно заказы из самого Азербайджана получать, обливая грязью одного чиновника за деньги другого.

Цена потугам этих ловкачей — копейка в базарный день. Но, армянские СМИ решили подыграть этим лузерам, о которых до их бегства из страны и начала работы в роли вентилятора, на который регулярно набрасывают экскременты, никто и знать не знал. По сути, они выдают именно армянскую сторону в качестве главного бенефициара всей этой кампании, что автоматически превращает зарубежных распространителей лжи и глупости в фигуранта, вставшего по вражескую сторону баррикад. Умнее было бы промолчать и не демонстрировать свои уши, но СМИ РА, как я уже указал, давно не беспокоятся о репутации и действуют согласно одной им понятной логике.

По сути, они радуются той надписи, что увидели на заборе, хотя в реальности там дрова лежат. Говоря конкретнее, была придумана небылица про главы Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева. Ее распространители настолько топорно работают, что даже оказались не в состоянии уточнить сведения о родственных связях Э.Гулиева. Одно это уже доказывает, что перед нами смехотворная чушь не первой свежести. Аналогичными, по «качеству», являются и все иные фантазии борцов за статус политэмигранта.

Но с ними, как я указал, все совершенно понятно. Ранее они клеветали и на иных азербайджанских чиновников, депутатов и просто известных в нашей стране людей. Мотивы членов этого кружка сказочников «чисты», как планы вора-карманника. Но, вот то, что творят армянские СМИ, цитирующие этих анекдотичных господ, которые ради создания хайпа готовы признаться в сексе с инопланетянами, достойно отдельных аплодисментов. Ведь веря в то, что кто-то из граждан Азербайджана имеет крупный бизнес в Армении, они признают, что спецслужбы РА зря получают зарплату.

А еще, они дают повод для рассуждений о том, что за деньги в РА можно купить все. Включая крупный бизнес, якобы принадлежащий влиятельному гражданину Азербайджана. В таком случае, когда с продажностью всех ветвей власти в РА все ясно, жду озвучивания стоимости кресла премьер-министра и президента РА. Нет, вы назовите цену! Не факт, что кто-то в нашей стране захочет купить эти кресла, ввиду роста проблем в РА и ее полной токсичности, но речь же не о готовности покупать, а о желании продаваться. А со всем этим, как, по сути, признают армянские СМИ, в РА все обстоит более, чем понятно. И в свете этого признания, «половинчатая беременность» ереванских журналистов вовсе не выглядит удивительной.