Намиг Абдуллаев стал главным тренером сборной Азербайджана

В Федерации спортивной борьбы Азербайджана произошли новые кадровые назначения.

Об этом на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности президента Федерации Азербайджана по борьбе Намиг Алиев.

Официальный представитель Федерации сказал, что главным тренером национальной сборной по пляжной борьбе стал Оян Назариани.

Олимпийский чемпион Намиг Алиев назначен главным тренером национальной сборной по вольной борьбе. Он сменил на этом посту Залимхана Гусейнова.

Н.Алиев отметил, что многие члены сборной по вольной борьбе остались в Дагестане и не смогли вернуться в Азербайджан. Он напомнил, что в этот период остальных местных спортсменов тренировал Абдуллаев.

Исполняющий обязанности президента структуры подчеркнул определенные успехи в греко-римской борьбе под руководством главного тренера Александра Тараканова. Он выразил надежду, что в соревнованиях в марте-апреле следующего года они завоюют лицензии на олимпиаду.