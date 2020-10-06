Нам остается только поблагодарить спикера парламента Армении

На днях обратившийся в Парламентскую ассамблею Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) с просьбой лишить Афганистан статуса наблюдателя при организации за поддержку территориальной целостности Азербайджана, спикер парламента Армении Арарат Мирзоян допустил очередную глупость.

Так, выражая уверенность в скором установлении мира в Карабахе, Мирзоян заявил, что международное сообщество на стороне Армении.

«Подчеркнутая международная симпатия очевидна. Уверен, наши друзья, прежде всего Россия, сыграют свою роль в обеспечении региональной безопасности, в том числе в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — сказал он.

То, что Армения пользуется определенной симпатией в мире, является заслугой армянского лобби. Однако в данном случае, когда азербайджанская армия освобождает оккупированные Арменией территории, множество стран выразило поддержку правому делу Азербайджана. Это говорит о том, что Азербайджан также пользуется симпатией в мире. К тому же если армянский премьер-министр Никол Пашинян уже в который раз сам звонит российскому президенту Владимиру Путину, то из этого факта можно предположить, что Россия заняла выжидательную позицию. После звонков Пашиняна российский лидер не спешит звонить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. А это уже серьезный сигнал для Армении.

Мирзоян также коснулся состояния армянской армии. По его словам, на поле боя 18-20-летние армянские солдаты творят просто чудеса. «Они невероятно крепкие ребята. У нас одна из самых сильных армий в мире», — подчеркнул спикер.

Если у Армении одна из самых сильных армией в мире, то почему же армянские солдаты панически бегут с поля боя? Хотя официальные представители Минобороны Армении представляют общественности этот процесс как тактическое отступление, что-то подсказывает, что «тактическое отступление» больше похоже на бегство «одной из самых сильных армий в мире». Нам остается только поблагодарить спикера парламента Армении за невольный комплимент в адрес азербайджанской армии, обращающей в паническое бегство «чудотворных» армянских солдат.