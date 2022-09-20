Вооруженный мужчина, захвативший заложников в филиале «Банка Грузии» в Кутаиси, угрожает взорвать бомбу, если через полтора часа не будут выполнены его требования.

Очередное видеообращение налетчик распространил в социальной сети Facebook через одного из заложников.

Злоумышленник требует 2 миллиона долларов, вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России и рацию.

По данным МВД Грузии, в банке остаются 12 заложников. Сообщений о том, что среди них есть раненые, не поступала. На месте мобилизованы силы спецназа, бригады «скорой» и пожарные машины.

Налетчик — мужчина в военной форме и маске — утверждает, что взрывное устройство, установленное у входа, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Следствие в связи с произошедшим начато по четырем статьям УК Грузии, которые предполагают противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, террористический акт и захват заложников в террористических целях. (newsgeorgia.ge)