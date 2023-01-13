После традиционного январского промедления началась выплата пенсий. Государственный фонд соцзащиты уже выдает январские пенсии по Баку и Сумгайыту и Абшерону и завершит эту миссию 13 января.

Сообщается, что в ближайшие дни пенсии выплатят и по другим регионам страны.

Сколько получим сейчас?

Январская пенсия увеличится на 16,67 маната, поскольку 200 манатов так называемой единовременной помощи, которую пенсионеры получали в прошлом году по 50 манатов каждые три месяца, теперь поделены на 12 месяцев и выплачиваются ежемесячно. Так что сейчас граждане получают, по сути, старые пенсии.

Индексация, а именно повышение пенсии к росту средней номинальной зарплаты ожидается где-то к концу января, когда Государственный комитет по статистике обнародует данные по росту средней номинальной зарплаты за прошлый год. По оценкам экономистов, она увеличилась где-то на 14,5 процентов, а значит и пенсия вырастет на столько же. Как уже говорилось выше, единовременная помощь в размере 16,7 манатов будет в составе ежемесячных выплат, а следовательно, эти деньги тоже индексируются.

Насколько повысится?

Чтобы узнать размер своей новой пенсии, которую начнут выплачивать с февраля, просто прибавьте 16,7 манатов к своей ежемесячной выплате и увеличьте получившийся результат на 14 – 15 процентов. По средним подсчетам, 400 манатов пенсии увеличатся на 62 маната.

«Единая система индексации предусматривает повышение всех трудовых пенсий к росту среднемесячной заработной платы за предыдущий год, — объяснил в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов. – За 10 месяцев прошлого года среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 14,5 процента по сравнению с тем же отрезком времени предыдущего года. Это означает, что пенсии будут проиндексированы примерно на 15 процентов в январе этого года, если сохранится нынешняя тенденция роста средней зарплаты. Официальные данные о росте среднемесячной зарплаты будут объявлены к концу января».

Подсчитывают новую пенсию в январе, но получить на руки дополнительные деньги вы сможете в только феврале. Январская надбавка будет прибавлена к февральской пенсии.

Минимум – 280 манатов

Минимальная пенсия в новом году увеличится на 40 манатов (16,7 процентов) и составит 280 манатов (240 манатов в прошлом году). Здесь остается открытым вопрос о сроках повышения пенсионного минимума – до или после индексации? Поскольку и этот момент тоже повлияет на сумму предстоящей надбавки. Будут ли эти 40 манатов индексироваться в составе пенсии, или же собираются пересматривать старую пенсию (240 манатов), а после довести всю «минималку» до 280 манатов?

По словам экономиста Рауфа Гараева, полной информации по этому поводу пока еще нет, но известно, что пенсионный капитал работающих пенсионеров будет индексироваться к инфляции, неработающих – к росту среднемесячной зарплаты за прошлый год. «По новому закону индексация охватит всех пенсионеров. Пенсионный капитал работающих пенсионеров будет пересматриваться к росту потребительсих цен, а страховая часть пенсий неработающих пенсионеров – к росту средней номинальной зарплаты. В любом случае, Государственный фонд социальной защиты будет держать общественность в курсе всех этих процессов», — заметил он.

Кроме этого с января выросли:

Минимальная зарплата – с 300 до 345 манатов. Прожиточный минимум и критерий нуждаемости составят 246 манатов — в следующем году размер прожиточного минимума по стране будет повышен на 36 манатов, а порог критерия нуждаемости – на 46 манатов. Соцпособие по возрасту поднялось со 180 до 220 манатов. Пособие на погребение — с 300 до 500 манатов. Единовременное пособие по рождению ребенка — с 300 до 500 манатов. Также малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до одного года, будет выплачиваться соцпособие в 100 манатов (ранее 70 манатов). Соцпособие по потере кормильца увеличится со 100 до 120 манатов.