Найдены фрагменты тел двух человек, подорвавшихся на мине в Джабраиле

В прокуратуре Джабраильского района было проведено расследование по факту подрыва на противотанковой мине в автомобиле марки «ВАЗ 2106» (99 NH 623) жителей Физулинского района Мехмана Гулиева, Ильгара Ахмедова и Мустагима Алескерова на территории освобожденного от оккупации Джабраильского района.

Как сообщили в прокуратуре Физулинского района, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками прокуратуры, в том числе прокурорами-криминалистами с участием судмедэксперта, было обнаружено тело Мехмана Гулиева (1988 г.р.), а также фрагменты тел других лиц. Назначена судебно-генетическая экспертиза для установления принадлежности обнаруженных фрагментов тел И.Ахмедову и М.Алескерову.

По факту в прокуратуре Джабраильского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.4 (Умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе и результатах расследования.