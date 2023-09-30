Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выяснили, что вакцинация женщины от COVID во время беременности помогает защитить от инфекции новорожденного. Отчет опубликован на сайте CDC.

Младенцы младше шести месяцев не могут получить вакцину от COVID, но при этом очень уязвимы к инфекции и имеют высокий риск тяжелых симптомов и госпитализации. Согласно исследованию CDC, для младенцев младше трех месяцев риск госпитализации по поводу COVID-19 был на 54% ниже, если мать получила вакцину во время беременности. В возрасте от 3 до 5 месяцев эффективность вакцины составляет 35%. Антитела матери проникают в организм плода через плаценту и были обнаружены в пуповинной крови.

Кроме того, по данным CDC, беременные женщины, заразившиеся COVID, могут столкнуться с повышенным риском осложнений, включая мертворождение, хотя в целом риски невелики. В США беременным женщинам также рекомендовали сделать прививку от коклюша и новую вакцину против респираторно-синцитиального вируса.

Результаты ученых согласуются как минимум с еще одним исследованием, которое продемонстрировало, что вакцинация матери от COVID защищает младенцев от заражения в течение первых 90 дней жизни.