Американские военные последние несколько дней отслеживают над северной частью США разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Американское правительство обнаружило и отслеживает высотный наблюдательный зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США», — сказал он.

Воздушный шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили зонд, добавил Райдер.

Райдер отметил, что власти США уже связались с КНР. Однако Пекин не стал ничего комментировать. (Газета.Ру)