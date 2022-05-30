По Одесской области ночью и на рассвете 30 мая российские оккупанты снова нанесли 2 ракетных удара. Одна ракета сбита силами ПВО.

Об этом сообщили в ОК «Юг». Как рассказал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования «Юг» была выявлена и уничтожена крылатая ракета типа «Х», выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком в направлении Черного моря по Одесской области.

«Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в ту самую разбитую ранее колею. Ударной волной повреждены несколько частных домов неподалеку. Пострадавших среди населения нет», — говорится в сообщении ОК «Юг». (УНИАН)