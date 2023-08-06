В мире нарастают недоверие и разногласия, «снова бьют барабаны ядерной войны», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании, зачитанном его заместителем — представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на церемонии в Хиросиме, посвященной 78-летию атомной бомбардировки города в воскресенье, 6 августа.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь. И некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — подчеркивается в послании.

При этом Гутерриш не уточнил, кто совершил атомную бомбардировку 78 лет назад и какие страны, по его мнению, бряцают ядерным оружием сейчас.

Антониу Гутерриш призвал к полному отказу от ядерного оружия. По его словам, это единственный способ исключить риск ядерной войны. Он отметил, что ООН не успокоится, пока «ядерная тень не исчезнет раз и навсегда».

Хиросима 6 августа 1945 года подверглась американской атомной бомбардировке. Вместе с Нагасаки они стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. В результате атаки погибли от 70 до 100 тысяч человек в Хиросиме и 70 тысяч в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает полмиллиона. (DW)