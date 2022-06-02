Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд дело народного депутата Украины Виктора Медведчука, который обвиняется в государственной измене.

Как сообщает УНИАН, в информации ГБР отмечается, что следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, народный депутат Украины оказал руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. «Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведения мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.