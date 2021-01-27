Начато строительство новой автомобильной дороги к заповеднику «Кешикчидаг».

Как сообщили АПА в Государственном Агентстве автомобильных дорог Азербайджана, новая автомобильная дорога к Государственному историко-культурному заповеднику «Кешикчидаг» берет начало с 38-го км автодороги местного значения Агстафа-Пойлу-государственная граница с Республикой Грузия. Протяженность автомобильной дороги, построенной в соответствии со II техническим уровнем, составляет 32 км.

В рамках проекта ширина земляного полотна дороги составляет 15 метров, а ширина асфальтобетонного покрытия – 9 метров.

На последнем этапе проекта предусматривается также строительство автобусных остановок, установка дорожных знаков, указателей и информационных табличек, а также сигнальных столбов с целью обеспечения нормального движения автотранспорта.

Новая автомобильная дорога играет важную роль с точки зрения расширения потенциальных возможностей региона и развития туризма, учитывая туристическое значение государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг», относящегося примерно к 6 веку.

Реализация проекта также создаст условия для создания новых туристических маршрутов.