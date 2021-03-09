Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

В повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 8 вопросов.

Среди них поправки в законопроекты «О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов», проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в закон «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства (третье чтение)», «О проекте закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение)», «О проекте закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение)», «О проекте закона Азербайджанской Республики О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение), «О проекте закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение)» и т.д.

| 2021-03-09T11:19:13+04:00 9 марта 2021, 11:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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