Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

В повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 8 вопросов.

Среди них поправки в законопроекты «О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов», проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в закон «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства (третье чтение)», «О проекте закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение)», «О проекте закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение)», «О проекте закона Азербайджанской Республики О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение), «О проекте закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение)» и т.д.