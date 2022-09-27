Полиция Уругвая арестовала главу президентской охраны Уругвая по обвинению в организации незаконной выдачи паспортов страны сотням российских граждан, сообщает Reuters.

Согласно заявлению прокурора Габриэллы Фосатти, она расследует действия главы президентской охраны Алехандро Астеcиано, который подозревается в участии в преступной группе, создававшей фальшивые свидетельства о рождении, из которых следовало, что родители их обладателей — граждане Уругвая. С помощью этих подложных документов россияне получали уругвайские паспорта и другие уругвайские удостоверения личности.

Астесиано, как утверждается, с помощью своих контактов в госструктурах способствовал обработке фальшивых свидетельств о рождении. О том, кто воспользовался его услугами, как долго действовала эта группа, не сообщается. По словам прокурора, речь идет о десятках и сотнях людей, получивших уругвайские паспорта.

Президент Уругвая Лакалье Поу заявил, что «крайне удивлен» обвинениями в адрес человека, которого он знает много лет и которому полностью доверяет. Он дал гарантии невмешательства в работу следствия. По данным местной прессы, глава президентской охраны в прошлом был объектом расследований, связанных с мошенничеством, коррупцией и воровством.