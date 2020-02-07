Наблюдательные пункты ВС Турции продолжат миссию в Идлибе

Все наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации продолжат функционировать в соответствии с Астанинскими договоренностями, заявил представитель Министерства национальной обороны Турции, полковник Олджай Денизер на брифинге в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

Он отметил, что на фоне наступления на Идлиб, три из 12 наблюдательных пунктов ВС Турции (9,8 и 7) в Идлибе, оказали в окружении сторонников Асада.

По его словам, Турция придерживается договоренностей по Идлибу и при этом готова к защите своих военнослужащих на северо-западе Сирии.

Турецкая армия даст мощный ответ на любые обстрелы и атаки в Сирии, подчеркнул полковник.

Представитель оборонного ведомства Турции напомнил, что сторонники режима Башара Асада 3 февраля 2020 года подвергли артобстрелу турецких военнослужащих, направленных в регион для обеспечения безопасности мирного населения. В ответ ВС Турции нанесли мощный удар, используя законное право на самооборону.

«Части ВС Турции предпринимают и продолжат принимать все необходимые меры по прекращению столкновений и обеспечению перемирия в регионе. Турецкая армия перебрасывает в зону деэскалации вооружение и военный персонал», — отметил он.