Наблюдательные пункты ВС Турции продолжат миссию в Идлибе

Все наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации продолжат функционировать в соответствии с Астанинскими договоренностями, заявил представитель Министерства национальной обороны Турции, полковник Олджай Денизер на брифинге в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

Он отметил, что на фоне наступления на Идлиб, три из 12 наблюдательных пунктов ВС Турции (9,8 и 7) в Идлибе, оказали в окружении сторонников Асада.

По его словам, Турция придерживается договоренностей по Идлибу и при этом готова к защите своих военнослужащих на северо-западе Сирии.

Турецкая армия даст мощный ответ на любые обстрелы и атаки в Сирии, подчеркнул полковник.

Представитель оборонного ведомства Турции напомнил, что сторонники режима Башара Асада 3 февраля 2020 года подвергли артобстрелу турецких военнослужащих, направленных в регион для обеспечения безопасности мирного населения. В ответ ВС Турции нанесли мощный удар, используя законное право на самооборону.

«Части ВС Турции предпринимают и продолжат принимать все необходимые меры по прекращению столкновений и обеспечению перемирия в регионе. Турецкая армия перебрасывает в зону деэскалации вооружение и военный персонал», — отметил он.

| 2020-02-07T17:14:34+00:00 7 февраля 2020, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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