Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. В ходе которого поделился своим видением развития ситуации в одном, конкретном направлении. Он объявил, что после того, как другие страны увидят «мощь» Союзного государства, то они заходят присоединиться к России и Беларуси.

Сначала примкнет Армения, потому что они «никому не нужны» и стране попросту «некуда деваться». Потом Союз пополнит Казахстан, который уже оценил силу ОДКБ и сделал соответствующие выводы. Ну а потом и Украина, Таджикистан и Узбекистан, и даже Туркменистан — по экономическим соображениям. Такой вот прогноз от президента Беларуси.

Сразу замечу, что после аннексии Крыма, после развязывания Россией войны на Донбассе, после такого количества крови, мягко говоря, очень сомнительно выглядят прогнозы о том, что Украина когда-либо добровольно и по экономическим причинам примкнет к СГ. Другое дело, что в Москве и Минске очень этого хотят и будут прикладывать далеко не экономические усилия для реализации данного плана.

Насчет Казахстана все также выглядит более, чем спорно. Да, там имел место внутриполитический кризис, разрулить который удалось при помощи России и стран-членов ОДКБ. Но это был, пусть и важный, но всего лишь эпизод. В целом, Казахстан слишком экономически силен и самодостаточен, чтобы вступать в СГ. Особенно, помню о многочисленных заявлениях разнообразных российских политиков, по сути оскорбляющих РК и ставивших под сомнение суверенитет и независимость данного государства.

Что до Армении, то там поднялся крик на всю эту маленькую и отсталую страну! Как представители правящей в РА партии, так и МИД РА выразили недовольство этим заявлением. Посол Беларуси в РА Александр Конюк был вызван в МИД Армении, армянская оппозиция также возмущалась вовсю. Ну и, естественно, больше всех возмущались армянские СМИ.

В частности издание «Арменианрепорт» вышло со статьей под названием » Кому нужна такая Беларусь?». Одно только название уже дает представление о сути данного материала, но я все же уточню некоторые особо важные моменты в ней. Началось все с того, что Лукашенко был назван «диктатором». Такая себе, мелкая «месть» армянского СМИ президенту РБ.

Дальше больше. «Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели это», — заявил Лукашенко. Эту глупость произнес президент страны, которая состоит с Арменией в ТС, ЕАЭС, в ОДКБ. То есть, он сам себя выставил в идиотском свете, пытаясь что-то обидное про нашу страну сказать», — переходя к открытым оскорблениям в адрес главы Беларуси шипел армянский бумагомарака.

Который сам должен помнить о том, что РА состоит в ОДКБ, ТС, КАЭС. Соответственно, обзывая президента страны-союзника, он выставляет в нелепом свете, как самого себя, так и официальный Ереван. Тут же все более, чем просто. Выход там, где вход. Не нравятся РА заявления, подходы РБ, с вещами и на выход. Тем более, что в РА недовольные еще и Россией.

Сильно недовольны, замечу. Но, выходить из ОДКБ, ЕАЭС и ТС не намерены. Потому, что понимают свое реально уязвимое, со всех сторон, положение. Потому, что помнят о том, что границы РА с Турцией и Ираном охраняют россияне. И про российских миротворцев в Ханкенди в РА тоже не забывают. Но, кулуарно или в СМИ высказывают свое недовольство Россией.

А теперь еще и Беларусью. И все это делается с привычным армянским апломбом. «Армения нужна всем. От России до коллективного Запада. Исторически так было. Плюс, демократически мы, даже в самые тяжелые времена, не были подобием белорусской диктатуры. А вот нужна ли Армении эта страна с нелегитимным президентом, находящаяся под санкциями и являющаяся европейским аналогом Северной Кореи? Не нужна, тут двух мнений быть не может», — утверждает автор в «Арменианрепорт». Надеюсь, что этот текст прочтут в Минске и сделают соответствующие выводы.

Кстати, о выводах. В череде возмущенных заявлений со стороны армянских политиков и СМИ, прозвучало одно, более-менее трезвое. «Стиль Лукашенко не стоит повторять, но это лишь говорит о проявлении нашей униженности в заявлениях чужих лидеров. Уже факт, что мнение Армении не учитывается. Надо нам понять, что так не может продолжаться. Лукашенко делает свои заявления с учётом собственных интересов. Он не видит необходимости в стратегических отношениях с Арменией, его заявление говорит об этом. Причину надо искать в себе», — посетовал депутат от оппозиционного блока «Армения», представитель партии «Дашнакцутюн» Армен Рустамян. И это была правда. Вот только смотреть на себя объективно в зеркало, готово слишком малое число политиков в РА.