На Западном берегу реки Иордан проходят митинги против «сделки века»

«Десятки тысяч палестинцев приняли участие сегодня в массовых митингах на Западном берегу и в секторе Газа с участием премьер-министра Мухаммеда Штайе, протестуя против «сделки века» и выражая поддержку позиции президента Палестины Махмуда Аббаса», — сообщило агентство.

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил на митинге, что им удастся остановить «сделку века», как ранее «удалось остановить все попытки разрушить наше дело». «Сегодня мы едины, все фракции ООП и исламские фракции Палестины объединились вокруг позиции президента Махмуда Аббаса», — приводит ВАФА его слова.