В турецкой провинции Хатай в ходе спецоперации были задержаны более 30 подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила газета Sabah.

По информации издания, полицейское управление юго-восточной провинции Хатай задержало 16 предполагаемых членов террористической «Рабочей партии Курдистана» и 17 боевиков «Исламского государства».

Уточняется, что в ходе обысков были изъяты дробовик, пистолеты, боеприпасы и наркотики.

28 декабря глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что пять террористов, готовивших теракт в Турции, задержаны со взрывчаткой на юго-востоке страны. По его словам, задержанные «получали инструкции из Ирана».

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала Ahaber заявил, что бомбу, использованную для теракта в Стамбуле, изготовили по указаниям из соцсети.

Теракт на улице Истикляль в Стамбуле произошел 13 ноября. В результате взрыва бомбы погибли шесть человек, еще более 80 человек пострадали. Рабочая партия Курдистана отвергла свою причастность к произошедшему.