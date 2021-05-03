На выборы президента Сирии пойдут Асад и 2 других кандидата

Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, которые набрали необходимое количество голосов депутатов. В числе претендентов на пост действующий президент Башар Асад, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу высшего конституционного суда САР Мохаммада Ляхама.

«Конституционный суд в первом заявлении принял имена трех кандидатов: Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии», — сообщил Ляхам в ходе пресс-конференции.

Планируется, что в течение трех дней конституционный суд Сирии примет все запросы на апелляцию от кандидатов, которые не согласны с решением о регистрации.

В соответствии с конституцией Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после того, как объявили о начале предвыборной кампании. Поучаствовать в кампании смогут только граждане, которых поддержали не менее 35 депутатов.

Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов. Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Впервые Башар Асад избран на пост главы государства в 2000 году.