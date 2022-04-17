Молодой человек потерял сознание в ТЦ Park Bulvar сразу после того, как блогер Гусейн Гасанов покинул сцену, сообщает #.

Юноша попытался приблизиться к блогеру, но толпа и давка сделали свое дело. Спустя несколько минут охране удалось привестм молодого человека в чувство с помощью бутылки воды, которую на сцену кинули «зрители» верхних этажей.

Также в толпе пострадал человек с ограниченными возможностями, явившийся на встречу с кумиром на инвалидной коляске. Толпа скинула его с кресла. Случай также произошел после того, как Гусейн Гасанов покинул сцену ТЦ, и фанаты ринулись за своим кумиром.