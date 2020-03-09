На всем западном побережье США объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на всем западном побережье США, после того как в воскресенье, 8 марта, это же сделали власти штата Орегон. Об этом сообщает телеканал 12abc со ссылкой на губернатора штата Кейт Браун.

По ее словам, такой режим продлится в Орегоне в течение 60 дней. Ранее в этом штате было было выявлено 14 случаев заражения коронавирусом, семь из которых являются предположительными.

До этого аналогичные меры были предприняты властями штатов Вашингтон и Калифорния.

Теперь режим ЧС введен во всех трех штатах на западном побережье США. (gazeta.ru)