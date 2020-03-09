На всем западном побережье США объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на всем западном побережье США, после того как в воскресенье, 8 марта, это же сделали власти штата Орегон. Об этом сообщает телеканал 12abc со ссылкой на губернатора штата Кейт Браун.

По ее словам, такой режим продлится в Орегоне в течение 60 дней. Ранее в этом штате было было выявлено 14 случаев заражения коронавирусом, семь из которых являются предположительными.

До этого аналогичные меры были предприняты властями штатов Вашингтон и Калифорния.

Теперь режим ЧС введен во всех трех штатах на западном побережье США. (gazeta.ru)

| 2020-03-09T02:51:23+00:00 9 марта 2020, 09:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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