На территорию резиденции Трюдо проник вооруженный мужчина

Канадская полиция арестовала вооруженного мужчину, который пробрался в эксклюзивный район Оттавы, где живет премьер-министр Джастин Трюдо, хотя самого Трюдо в этот момент дома не было, сообщает Голос Америки.

Трюдо и его семья проживают в большом особняке на территории Ридо-холл, резиденции генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт, официального представителя королевы Елизаветы.

«Около 06.40 утра вооруженный мужчина проник на территорию… Премьер-министра и генерал-губернатора на момент инцидента там не было», – сообщила в «Твиттере» Королевская канадская конная полиция.

«Мужчина был вскоре задержан без происшествий. В настоящий момент его содержат под стражей и допрашивают», – сообщает полиция, отмечая, что официальные обвинения пока не выдвинуты.