На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился огромный билборд «STOP GULEN»

На знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось объявление, обличающее террористическую организацию «Параллельное государство» (FETÖ) и ее главаря Фетуллаха Гюлена, сообщает Анадолу.

На гигантском цифровом экране на самой многолюдной площади американского мегаполиса появились слова: «Проживает в Пенсильвании. Убил 251 невинного человека. Остановите Гюлена!»

Объявление демонстрировалось в течение 30 минут.

В начале марта сторонники FETÖ вывесили объявление антитурецкого содержания на билборде на углу 42-й улицы и 8-й авеню близ Таймс-сквер, что спровоцировало бурную реакцию турецкой общины США.

Объявление было снято после того, как члены турецкой общины связались с рекламной компанией Outfront Media и выразили свой протест.

Позже, 6 марта, грузовик с надписью, обличающей FETÖ и угрозу, которую она представляет, проехал по самым оживленным районам Нью-Йорка, таким как Таймс-сквер, железнодорожный вокзал Penn и автовокзал Port Authority.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в движении Гюлена (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Главарь террористов Фетуллах Гюлен проживает в американском штате Пенсильвания. Турция добивается от США его экстрадиции.