На Шри-Ланке впервые зарегистрирован коронавирус

На Шри-Ланке был зарегистрирован первый случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал News 1st.

Уточняется, что зараженной оказалась прибывшая из Уханя 43-летняя гражданка Китая.

Отмечается, что она была госпитализирована в больницу в субботу, а в понедельник ее анализы на наличие коронавируса оказались положительными.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. (gazeta.ru)

| 2020-01-27T22:11:13+00:00 28 января 2020, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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