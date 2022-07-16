Власти Шпицбергена в пятницу сообщили о задержании судна, которое привезло на остров около 50 единиц оружия и большой арсенал патронов без соответствующего разрешения правоохранителей.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NRK.

Как сообщила изданию помощница губернатора Шпицбергена Сельви Эльведаль, власти сейчас проводят расследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах судно смогло провезти оружие.

«Мы считаем, что этот случай является серьезным нарушением законодательства об оружии, и судоходная компания должна ожидать корпоративного штрафа. Губернатор активно следит за соблюдением оружейного законодательства», — добавила Эльведаль.

Она утверждает, что в компании объяснили поставку оружия на Шпицберген необходимостью защищаться от белых медведей. Вероятно, перевозчик не знал об изменении правил перевозки оружия.

В полиции добавили, что оружие обнаружили во время обыска двух судов одной из иностранных судоходных компаний на прошлой неделе, ей уже предъявлены обвинения. О какой именно стране идет речь, не уточняется.