Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в северной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:20 по бакинскому времени в четверг землетрясения в 47 км к западу от города Овалье.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,1. По ее данным, эпицентр находился в 66 км к юго-западу от Овалье в акватории Тихого океана, очаг землетрясения находился на глубине 27 км.