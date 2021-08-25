Председатель Правления Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов принял президента Американского института наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI) Пэрри Балтимора, Операционного вице-президента MLI Элиз Бейкер и исполнительного директора Американо-азербайджанской торговой палаты Натига Бахышева.

Как сообщили в агентстве, в ходе встречи были проведены обсуждения в связи с работами по разминированию, проведенными между ANAMA и MLI с привлечением собак-миноискателей, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

В.Сулейманов отметил, что на сегодняшний день США подарили Азербайджану 50 собак-миноискателей, эти собаки после соответствующего обучения привлекаются к процессу очистки территорий от мин.

Отметим, 26 августа в рамках визита представителей MLI в Азербайджан председатель Правления ANAMA В.Сулейманов и президент Института наследия Маршалла Пэрри Балтимор подпишут меморандум и договор о взаимопонимании.