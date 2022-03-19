На Сардинии арестовали недвижимость председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова, которые ранее попал в санкционные списки Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское правительство.

По ее информации, итальянская Финансовая гвардия арестовала комплекс недвижимости, расположенный в Ольбии на Сардинии. Мордашов попал в санкционный список, принятый в связи со спецоперацией России на Украине.

В начале марта министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо объявил, что итальянское правительство начало конфискацию имущества «российских олигархов» общим объемом активов в €140 млн.

Итальянские власти уже арестовали яхту Мордашова, а также имущество предпринимателей Геннадия Тимченко, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, телеведущего Владимира Соловьева, бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и других.