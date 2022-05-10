Во время праздничного концерта, посвящённого Дню победы, который транслировал российский Первый канал, в качестве фотографии фронтовиков на сцене появилась фотография Бонни Паркер и Клайда Бэрроу — американских грабителей и убийц, действовавших в 30-х годах прошлого века.

Снимок появился в кадре во время песни «Если б не было войны» в исполнении певицы Зары и символизировал пару, которую разлучила война.

Фотография Бонни и Клайда, которая высветилась на большом экране на сцене, была сделана в 1933 году — за год до того, как их при попытке задержания убили полицейские. (svoboda.org)