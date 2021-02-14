На протестной акции в Афинах полицейских забросали апельсинами

Небольшие столкновения участников демонстрации против ограничений из-за коронавируса с полицией произошли в воскресенье во второй половине дня на площади Синтагма в центре Афин возле парламента, полиция применила слезоточивый газ, сообщает издание «Прото тема».

На митинг по призыву, распространенному через соцсети, собрались около 400 человек, требовавшие отменить обязательное ношение маски. Люди, многие из которых были с флагами Греции, спели национальный гимн. Несколько человек развернули большой прозрачный баннер с надписью «Маска это намордник. Хотим вернуть наши жизни. Мы боремся за свои права», у некоторых были небольшие плакаты.