Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля (должность соответствует генпрокурору — ред.) на фоне скандала со шпионским программным обеспечением, она станет первой женщиной в истории еврейского государства, занявшей этот пост, сообщила пресс-служба правительства.

«Сегодня, в понедельник, 7 февраля, кабинет министров утвердил на должность генерального прокурора Гали Баарав-Миару», — говорится в сообщении.

Прежний юридический советник правительства Авихай Мандельблит ушел в отставку в связи с истечением шестилетнего срока его полномочий. Адвокат Баарав-Миара была выбрана из трёх претендентов на этот пост, ее кандидатуру рекомендовал министр юстиции Гидеон Саар.